Душанбе, , 17:57 — REGNUM Специалисты отмечают увеличение поголовья редких животных в Таджикистане. Об этом сегодня, 14 июля, было сказано на пресс-конференции Комитета по охране окружающей среды в Душанбе.

В частности, памирских горных баранов на территории Таджикистана насчитываетсяпочти 10 тысяч. Рост числа зафиксирован также среди винторогих козлов (711 особей) и бухарского оленя (408 голов).

Кроме того, отмечается положительная тенденция в деле сохранения и защиты снежных барсов, число которых на территории Таджикистана достигло 156 особей.