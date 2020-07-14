Браззавиль, , 17:53 — REGNUM На Африканском континенте за последние сутки зафиксировано более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных 606 888 человек. Об этом сообщило 14 июля представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке.

Сообщается также, что в регионе подтверждено 13 203 случая летального исхода больных COVID-19, 271 из которых — за последние сутки. Излечились более 305 тысяч пациентов с коронавирусом.

Лидерами по распространению инфекции среди африканских стран остаются ЮАР, Нигерия, Гана, Алжир и Камерун.