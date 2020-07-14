Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд осудил майора Николая Заикина, пойманного на взяточничестве при отборе военнослужащих в Сирию. Об этом 14 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В Петербурге осудили офицера за взятки при отборе военных в Сирию Управление ФСБ России по ЗВО

Как было установлено в суде, с августа 2017 года Заики, будучи начальником автомобильной службы в войсковой части 03216, дислоцированной в Санкт-Петербурге, занимался отбором достойных военнослужащих по специальностям автобронетанковой службы для командировок в Сирийскую Арабскую Республику.

В 2018 году он решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого офицера оперативно-технического отделения организационно-технического отдела автобронетанковой службы управления технического обеспечения Западного военного округа Антона Даниловского. Вместе с ним они стали получать взятки за включение кандидатов в командировочный списки.

Как доказало в суде следствие, Заикин договорился с Даниловским, что за каждого кандидата из числа солдат, сержантов и прапорщиков он будет передавать ему часть из общей суммы полученных взяток — по 15 000 рублей, за офицеров по 50 000 рублей. В итоге деятельность Заикина и других, проходящих по уголовным делам лиц, была вскрыта и пресечена сотрудниками УФСБ России по Западному военному округу. Всего следователи смогли доказать получение пяти взяток в период с марта по ноябрь 2018 года.

«Заикин вину признал в последнем слове, отрицая до этого», — отметили в пресс-службе суда.

В итоге суд назначил Николаю Заикину наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях России сроком на три года. Кроме того, осужденного лишили воинского звания «майор». Также суд конфисковал у Заикина в доход государства 180 000 рублей.

Отметим, в декабре 2019 году напарнику осужденного Даниловскому суд вынес наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мужчине также запрещается вести какую-либо деятельность в госорганах, самоуправления и ВС РФ три года. Помимо этого, его лишили воинского звания «капитан 3 ранга» и конфисковали имущество на 160 тысяч рублей.