Москва, , 17:29 — REGNUM Российская молодежь в большей степени интересуется материальным достатком и благополучием. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос на тему наиболее значимой части жизни проводился ВЦИОМ среди граждан России в возрасте от 18 до 30 лет. Молодым людям и девушкам предлагалось обозначить наиболее важные жизненные приоритеты и выбрать не более трех вариантов ответа.

Согласно результатам опроса, для 60% респондентов самым важным в жизни оказался материальный достаток.

На втором месте оказался «хороший эмоциональный климат» в семье (29%). Также звучали «забота о своем здоровье» (23%), «наличие свободного времени для своих увлечений» (22%), «хорошие жилищные условия» (22%) и «общение с друзьями» (21%).

При этом семейные ценности перестали быть приоритетом. К примеру, такие вещи, как «рождение и воспитание только одного ребенка», «наличие постоянного партнера» и «получение высшего образования» получили только по 5% соответственно.

Такая цель, как «контроль над своим питанием и распорядком дня», оказалась приоритетом только для 3% респондентов.