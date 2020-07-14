Ханты-Мансийск, , 17:29 — REGNUM В Югре наибольший прирост заражений коронавирусной инфекцией на неделе показывает Нягань. Здесь зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19 на 43%, сообщила 14 июля на региональном оперативном штабе руководитель управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева.

На втором месте — Когалым с приростом заражённых на 27%. Это связано с групповыми очагами на предприятиях, сотрудники которых заносят инфекцию в свои семьи, отметила Соловьёва.

На третьем месте — Ханты-Мансийск. Здесь прирост заражений составил 21%.Основными очагами заражений в столице региона являются семьи.