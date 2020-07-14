Пекин, , 17:28 — REGNUM Продолжается кампания по борьбе с бедностью и нищетой в Тибетском автономном районе (ТАР) КНР, сообщает 14 июля Синьхуа со ссылкой на управление трудовых ресурсов и социального обеспечения региона.

С начала 2020 года, несмотря на проблемы, связанные с эпидемией коронавируса, власти автономии помогли найти работу более, чем 460 тыс. земледельцам и скотоводам. Сообщается, что совокупный размер доходов от трудовой деятельности на полученных ими рабочих местах составил 3,75 млрд юаней (около 540 млн долларов).

Отметим, что фермеры и животноводы занимают приоритетную долю на тибетском районном рынке труда. Поэтому особое внимание властями уделяется повышению квалификации владельцев этих профессий, а также эффективном перераспределении рабочей силы в пастбищных и сельскохозяйственных районах Тибета.