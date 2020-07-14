Черкесск, , 17:25 — REGNUM Карачаево-Черкесия стала участником проекта Министерства просвещения РФ «500+». Республика вошла в число около 20 субъектов РФ, которым в рамках проекта будет оказана методическая помощь.

Участниками программы станут школы с низкими образовательными результатами. В них будут направлены специалисты с богатым управленческим опытом, сообщила представитель министерства образования и науки КЧР. Им также окажут помощь студенты-отличники из педагогических вузов. С их участием будет активизирован образовательный процесс в отстающих школах.

Напомним, о внедрении проекта «500+» ранее сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он реализуется в целях обеспечения достижения главной цели — вхождения России в число 10 стран, являющихся лидерами по качеству образования.

Проект является частью федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

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