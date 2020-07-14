Бишкек, , 17:23 — REGNUM В больницах Киргизии не хватает, по меньшей мере, еще 220 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом на брифинге заявила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, сейчас в распоряжении киргизстанских медиков имеется только 572 аппарата ИВЛ и 610 кислородных концентраторов.

«На прошлой неделе в Китае была приобретена еще 1 000 концентраторов. Также ожидается прибытие еще аппаратов из Турции», — добавила представитель министерства здравоохранения.

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Между тем, премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов озвучил иную точку зрения по данной проблеме.

Глава правительства утверждает, имеющихся в республике аппаратов искусственной вентиляции легких вполне достаточно, поскольку «аппараты ИВЛ используется только в крайних случаях».

В то же время высокопоставленный чиновник сообщил, что страна по-прежнему нуждается в большем количестве кислородных концентраторов.

Отметим, что после ухудшения эпидемиологической ситуации в Киргизии многие граждане начали жаловаться на невозможность поместить своих заразившихся коронавирусом родственников, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, в реанимации и палаты интенсивной терапии из-за острой нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких.