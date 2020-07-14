Чебоксары, , 17:21 — REGNUM Чебоксарские школьники собирают воспоминания

Юные поисковики «Беркут» 40-й школы Чебоксар с Еленой Михайловной Яковлевой — дочерью участницы строительства Сурского рубежа



Администрация г. Чебоксары. Фото из архива средней школы № 40

Стартовавшая в Чебоксарах акция «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей» не знает каникул. Юные поисковики чувашской столицы собирают воспоминания участников строительства оборонительных рубежей для подготовки и издания сборника, посвященного трудовому подвигу жителей Чувашии в годы Великой Отечественной войны, сообщили ИА REGNUM в мэрии Чебоксар.

«Основная цель, которую мы ставим перед собой, — увековечить память о трудовом подвиге наших земляков, принимавших участие в строительстве Сурского и Казанского рубежей. В ходе выездов в районы республики участники акции общаются с непосредственными участниками и очевидцами событий тех лет, записывают их воспоминания и изучают документальные материалы — тем самым вносят свой посильный вклад в сохранение памяти об историческом прошлом», — прокомментировал начальник управления образования чебоксарской мэрии Дмитрий Захаров.

Поисковые отряды школ города выезжают в сельские районы республики, в которых в военное время шло строительство оборонительных сооружений. Так, члены поискового отряда «Беркут» (средняя школа № 40» г. Чебоксары) совершили однодневную экспедицию в сёла Покровское и Карабаши Мариинско-Посадского района, на территории которых проходил участок Казанского обвода. Удалось установить географические координаты пяти долговременных огневых точек на территории села Покровское, нанести геолокацию противотанкового рва от деревни Истереккасы в сторону села Октябрьское. Выявлено возможное месторасположение траншей и временных землянок под медицинские перевязочные пункты. Участники экспедиции встретились с жителями села Покровское Еленой Яковлевой, Иваном Гришиным, Еленой Павловой, Виталием Маклашкиным, которые поделились воспоминаниями и предоставили документальные материалы.

Поисковый отряд «Гермес» (средняя школа № 31» г. Чебоксары) посетил Янтиковский район. В ходе поездки была организована встреча с главой администрации района Владимиром Ванерке, который выразил готовность к сотрудничеству по реализации мероприятий, посвященных 80-летию строительства оборонительных рубежей на территории Чувашии. Чебоксарские поисковики посетили Янтиковский краеведческий музей, где ознакомились с диорамой «Оборонительные сооружения в годы Великой Отечественной войны в районе с. Янтиково», созданной художником П.М. Меркурьевым. Также были организованы посещение стелы «Труженикам тыла» и знакомство с историческими документами в районном архиве. По словам ребят, до слез тронуло воспоминание ветерана педагогического труда Валентины Терентьевой о матери, которая, несмотря на трудности, стойко выполняла работу на строительстве оборонительных сооружений.

Юным поисковикам средней школы № 59» г. Чебоксары (поисковый отряд «Феникс») удалось связаться с внучкой одной из участниц строительства Сурского рубежа Нины Кочетковой. Она рассказала, что бабушку еще школьницей вместе с одноклассниками отправили на строительство оборонительных траншей и землянок на территории Шумерлинского района. Ребятам были представлены фотографии тех лет и наградные документы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии после объявления 2021 года Годом подвига строителей Сурского оборонительного рубежа к сбору информации о всенародной героической стройке стали подключаться школы Чебоксар. В столице стартовала акция «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей», учреждён фестиваль патриотических и социальных проектов «Оборонительные рубежи Чувашии — подвиг в тылу», организатором которого выступило управление образования администрации Чебоксар.

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