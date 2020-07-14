Челябинск, , 17:15 — REGNUM Спасённая из воды в Еткуле Челябинской области девятилетняя девочка находится в коме. Об этом на пресс-конференции сообщила глава отдела организации медицинской помощи детям и матерям регионального минздрава Эльвира Домрачева.

Инцидент произошёл 12 июля. Школьница плавала на надувном круге поздним вечером и пропала из виду. Спасатели достали её из воды. Сейчас она в коме и подключена к аппарату ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за выходные на Южном Урале в водоёмах погибли 16 человек. В том числе трое детей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Тонущие дети не кричат»: как уберечь своего ребёнка от утопления