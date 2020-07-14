Москва, , 17:12 — REGNUM В Москве более месяца четыре станции метро будут работать по особому графику, сообщает 14 июля пресс-служба департамента транспорта столицы.

«С 14 июля по 19 августа станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии будут работать до 23:00», — говорится в информации.

При этом в выходные дни и некоторые понедельники станции закроют полностью.

На участке будут проводиться работы по устройству бесстыкового пути. Отмечается, что этот путь более надёжен и не требует частого ремонта.

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