Владикавказ, , 17:05 — REGNUM В Северной Осетии продолжает стабилизироваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки в республике выявлено всего 16 человек, у которых подтверждена инфекция. Общее число пациентов с COVID-19 достигло 4287, сообщили 14 июля в минздраве РСО-Алании.

При этом до 210 человек выросло количество госпитализированных, 30 из них находятся в реанимации, к аппаратам ИВЛ подключены 18 пациентов.

Выросло также число выздоровевших. По данным местного минздрава, их стало 3700. А федеральный оперативный штаб сообщает иные цифры — 3718 (+18 за сутки).

Не изменяется в течение уже почти двадцати дней численность умерших от COVID-19. Всего зафиксировано 67 случаев смертельного исхода.