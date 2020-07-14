Белград, , 17:03 — REGNUM В Сербии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 18 983. Об этом 14 июля сообщает национальный кризисный штаб.

Отмечается, что за последние сутки выявлено 344 новых случая заражения. Всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 418 человек. Выздоровели — 13 991 человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено 1301 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались 573 тыс., выздоровели — 7,2 млн. На первом месте по числу выявленных случаев находятся США — 3,3 млн.

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