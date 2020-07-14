Брянск, , 16:47 — REGNUM В Брянской области с 15 июля откроются салоны красоты, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани и сауны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

С 15 июля также откроются фитнес-центры и организации спортивной подготовки на объектах спорта с загрузкой не более 50%.

Будут разрешены тренировки членов спортивных сборных команд Брянской области, профессиональных спортивных клубов и организаций от 18 до 65 лет, а также спортивные мероприятия муниципального и регионального уровня с участниками в возрасте от 18 до 65 лет, но проходить они будут без зрителей.

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