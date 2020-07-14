Тверь, , 16:42 — REGNUM Региональные выплаты на детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно в Тверской области произведут повторно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Решение было принято на заседании облправительства, которое 14 июля провёл губернатор Игорь Руденя. Заявление на повторные выплаты тем, кто их уже ранее получал, подавать не нужно, их произведут автоматически.

Данная региональная мера поддержки семей введена в Тверской области с 1 июля 2020 года по инициативе Игоря Рудени в дополнение к федеральному пакету мер поддержки семей с детьми в период пандемии коронавируса.

Всего от жителей Тверской области на предоставление единовременной денежной выплаты на детей от 16 до 18 лет поступило 5830 заявлений. Всего в регионе более 30 тысяч детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно. На выплаты из бюджета области выделено более 101 млн рублей. Столько же заложено и на повторные выплаты — их семьи получат в августе.

Получить финансовую помощь может один из родителей или законный представитель ребенка на детей, родившихся в период со 2 июля 2002 года по 10 мая 2004 года включительно. Также выплаты могут получить самостоятельные 18-летние граждане, в том числе оставшиеся без попечения родителей, родившиеся с 1 января по 1 июля 2002 года включительно. Каждый из них должен являться гражданином Российской Федерации, быть зарегистрированным и проживать на территории Тверской области не менее пяти лет. На детей, рожденных начиная с 11 мая 2004 года, распространяется федеральная выплата.

На каждого ребенка из семьи, воспитывающей одного или двух детей (в том числе из семьи опекуна), а также на гражданина достигшего 18-летнего возраста, полагается выплата в три тысячи рублей, пять тысяч рублей — на каждого ребенка из многодетной семьи, а также на гражданина достигшего 18-летнего возраста.

Для предоставления региональной выплаты необходимо до 1 октября 2020 года обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства или в любой филиал МФЦ со следующими документами: заявлением, копией паспорта гражданина РФ либо другого документа, удостоверяющего личность, копией паспорта ребёнка, копией документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя или законного представителя (в случае подачи заявления родителем или опекуном), желательна также копия свидетельства о рождении ребенка, удостоверения многодетной семьи (при наличии). Также подать заявку можно через портал Госуслуги. На сегодняшний день это наиболее востребованный способ подачи заявления, им уже воспользовались более 3200 человек. На оформление и проверку документов предусмотрена 1 неделя. В итоге принимается решение о назначении единовременной выплаты. Выплата производится в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.