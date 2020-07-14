Владикавказ, , 16:40 — REGNUM В Северную Осетию поступила очередная партия автомобилей для скорой медицинской помощи. Ключи от нового транспорта 14 июля передал водителям глава республики Вячеслав Битаров.

Одиннадцать машин класса «С» оснащены современным медицинским оборудованием. С их помощью будут оперативнее решаться задачи по оказанию экстренной помощи, транспортировке и мониторингу состояния пациентов.

«Верю, что теперь каждый вызов по номеру «03» будет оперативно обслужен и медицинская помощь будет приходить быстрее», — подчеркнул Битаров.

В течение последних трех лет автопарк скорой помощи в РСО-Алании обновился более чем на 100%. За счет федеральных поступлений было получено 72 автомашины.