Генуя, Италия, , 16:36 — REGNUM Дорожные работы на целом ряде объектов в Генуе во вторник, 14 июля, в очередной раз привели к образованию многокилометровых пробок на городских улицах и магистралях, ведущих в другие населенные пункты Италии.

Протяженность пробок на трассе А7 (Генуя — Милан) во вторник достигла 14 километров.

Мэр Генуи Джованни Тоти заявил, что намерен в установленном порядке обжаловать действия дорожных служб и министерства транспорта и потребовать компенсации за причиненный экономике города ущерб.