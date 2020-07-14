Ростов-на-Дону, , 16:32 — REGNUM Прокуратурой Ростовской области организовала проверку, в ходе которой выяснит, насколько законно установлена плата за вход на пляж на Солёном озере. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

По итогам проверки соблюдения водного законодательства, в случае выявления фактов нарушения, «будут приняты меры прокурорского реагирования».

ИА REGNUM напоминает, что вход на пляж на Солёном озере в Батайске с 13 июля стал платным — 50 рублей с человека. При этом предусмотрены льготы для детей в возрасте до 10 лет, пенсионеров, инвалидов и участников боевых действий. Кроме того, отдыхающим предлагают воспользоваться платной парковкой, в ином случаев автомобиль может забрать эвакуатор.

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