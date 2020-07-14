Рим, , 16:31 — REGNUM Комиссия по вопросам юстиции парламента Италии во вторник, 14 июля, утвердила внесенный либеральной Демократической партией законопроект о дополнительных наказаниях за «гомофобию».

Представители правящей коалиции (либералы и популисты) голосовали «за», против высказались депутаты двух из трех правоцентристских партий — «Лиги» Маттео Сальвини и «Братьев Италии» Джорджи Мелони, представители партии Сильвио Берлускони от принятия решения воздержались.

Законопроект предполагает, что признанным виновными в «подстрекательстве к гомофобному насилию« будет грозить от одного до четырех лет тюрьмы. Либералы полагают, что это поможет бороться с «преступлениями ненависти» и укрепит «культуру уважения и толерантности».

В ближайшее время законопроект будет рассмотрен парламентом.