Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержаны семь наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества бесконтактным способом для покупателей, сделавших заказы в двух интернет-магазинах. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Среди задержанных оказались четыре мужчины и три женщины в возрасте от 31 до 47 лет. По версии полиции, злоумышленники распространяли наркотические средства через тайники («закладки»), в различных районах Санкт-Петербурга и области. Заказывали товар покупатели через два интернет-магазина с использованием мессенджеров.

«В указанной группе были четко распределены роли: один из них был руководителем интернет-магазинов, еще один — закладчиком так называемых «мастер-кладов» (крупных партий наркотиков), еще пятеро выполняли функции закладчиков мелких партий «товара». При этом в целях конспирации для общения в мессенджерах фигуранты использовали псевдонимы», — пояснили в ведомстве.

При обыске по месту жительства двух фигурантов и в автомобиле были изъяты пакетики с метадоном, мефедроном и амфетамином. Общая масса изъятого составила более 65 граммов.

«Помимо этого, полицейские обнаружили дома у одной из соучастниц аппарат для глушения сигналов сотовой связи, сканеры чтения таких сигналов, два комплекта регистрационных автомобильных номеров с признаками подделки и несколько десятков патронов. Все это сейчас исследуется», — резюмировали в пресс-службе.

Кроме того, оперативники ликвидировали 22 «закладки», сделанные соучастниками в Калининском и Выборгском районах Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти, они направлены на экспертизу. Также установлено, что задержанные причастны как минимум к 21 эпизоду, связанному с незаконным оборотом наркотиков. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

«Шестеро подозреваемых арестованы, еще одна находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в полиции.