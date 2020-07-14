Владикавказ, , 16:23 — REGNUM В Северной Осетии состоялась торжественная церемония открытия после обновления военно-исторического мемориального комплекса «Барбашово поле». В ней приняли участие представители органов власти региона, в том числе глава региона Вячеслав Битаров, председатель парламента Алексей Мачнев, руководство МВД и СКР, других министерств и ведомств, сотрудники силовых структур республики и соседних регионов.

Почетное место среди гостей занимали участники Великой Отечественной войны, ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД республики.

В ходе церемонии открытия состоялось освящение мемориального комплекса «Барбашово поле» архиепископом Владикавказской и Аланской Епархии Владыкой Леонидом. Также была совершена заупокойная лития по погибшим воинам и прозвучал молебен в честь Победы в Великой Отечественной войне.

К собравшимся обратился с видеообращением губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он и глава города Бердска Евгений Шестернин высказали слова благодарности за память к их земляку Герою Советского Союза Петру Барбашову, которую сохраняют в Северной Осетии.

Напомним, мемориал «Барбашово поле» был открыт в Северной Осетии несколько лет назад. Он создан в честь всех защитников республики в годы Великой Отечественной войны и назван именем командира отделения мотострелкового полка войск НКВД, уроженца Новосибирской области Петра Барбашова, в ноябре 1942 года на подступах к городу Орджоникидзе, ныне городу Владикавказу, закрывшего своим телом немецкий дзот.