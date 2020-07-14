Москва, , 16:15 — REGNUM Вопрос о том, что Россия ввиду принятия на общенародном голосовании по поправкам в Конституцию страны должна сделать выбор между тем, чтобы стать государством-крепостью или государством-бункером, поднимает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), политолог Андрей Кортунов в своей статье «Крепость или бункер?», размещенной на сайте РСМД.

По мнению эксперта, ряд принятых в Конституцию РФ поправок не предлагает непосредственных изменений во внешнеполитических целях либо в механизмах принятия внешнеполитических решений, и при этом отражает «значительно сместившиеся за почти тридцать лет общественные представления о внешнем мире и о месте России в этом мире».

При этом Кортунов отмечает, что поправки к Основному закону страны наполнены пафосом «охранительства» и их авторы, очевидно, считали, что в обозримом будущем Россия будет находиться во внешней политике в преимущественно враждебном окружении, которое будет нести угрозу в целом российской государственности. В результате в Конституции страны были зафиксированы дополнительные гарантии для сохранения последней так, как это понимает актуальная политическая элита.

Также политолог отмечает, что критиковать принятые к Основному закону страны поправки легко, однако их «охранительство» смотрится вполне оправданным в качестве варианта реакции на сгущающиеся на международном горизонте свинцовые тучи.

«Жизнь в «предвоенном» мире диктует свои правила и свои законы, игнорировать которые опасно и безответственно. Однако, столь же опасно и безответственно было бы руководствоваться в государственном строительстве исключительно текущей международной конъюнктурой», — заявляет автор публикации.

Кроме этого Кортунов указывает, что авторы указанных поправок полагают, что они рассчитаны на долгий срок и потому «главную озабоченность вызывают не столько конкретные положения отдельных поправок, сколько обозначенный ими вектор развития страны».

По мнению эксперта, идеология внешнеполитического «охранительства», несомненно, находила и будет находить многочисленных сторонников в самых различных кругах российского общества, так как запрос на нее идет из самого общества.

«Однако, потакая широко распространенным национальным комплексам и, тем более, подпитывая эти комплексы, власть сильно рискует. Строя неприступные оборонительные бастионы, недолго и заиграться. И в итоге получить не величественное сооружение в виде «сияющего града на холме» или хотя бы в виде надежной «России-крепости», а уродливую конструкцию, которой больше подойдет название «Россия-бункер», — высказывает свои опасения автор.

При этом он отмечает, что вопрос о том, имеет ли целесообразность превращение России в неприступную крепость, остается открытым и тут возможны различные варианты развития событий, и, возможно, как считает автор, истинным символом будущей России должен был бы стать «не московский Кремль, а площадь у Софийского собора и Ярославово дворище в Новгороде Великом».

«К сожалению, вопрос о выборе между новгородской Софией и Спасской башней Кремля на повестке дня в данный исторический момент не стоит. Но вот превращения России в государство-бункер допустить никак нельзя», — заключает Кортунов.