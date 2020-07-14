Нижнекамск, Татария, , 16:09 — REGNUM В Нижнекамске сотрудникам детской городской больницы с перинатальным центром во вторник, 14 июля, передали «наборы добра», состоящие из продуктов питания первой необходимости от ПАО «Татнефть». Об этом сообщает пресс-служба минздрава РТ.

Медицинские работники с начала пандемии рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью. В непростых эпидемиологических условиях им приходится делать анализы на наличие коронавирусной инфекции и работать в сортировочном центре, который превратился в инфекционное отделение. Многие врачи несут дежурство в «красной зоне».

Всего 51 коробку продовольственных «наборов добра» передали в знак благодарности нижнекамским медикам. Врачи остались признательны оказанным знакам внимания.

ИА REGNUM напоминает, в Нижнекамске в апреле 2020 года на улице Мира размещали благодарственные баннеры врачам, волонтерам, предпринимателям и предприятиям республики, оказывающим посильную помощь в это непростое время.

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