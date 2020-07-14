Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил выделить средства из внутренних резервов фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» на строительство двух медицинских центров, сообщили 14 июля в пресс-службе экс-президента.

Назарбаев, возглавляющий совет по управлению фондом, принял председателя правления «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова. Он заявил, что компании фонда не допустили сокращения персонала в условиях кризиса.

Есимов также доложил о поддержке системы здравоохранения. Назарабев заявил, что необходимо расширить участие фонда в борьбе с коронавирусом. Экс-президент добавил, что медицинские центры необходимы для консолидации научно-исследовательского потенциала Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля правительство Казахстана продлило ограничительные меры с 20 июля по 2 августа 2020 года. По состоянию на 14 июля в Казахстане выявили 61 755 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: Карантин в Казахстане продлили до 2 августа