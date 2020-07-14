Нальчик, , 15:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела в отношении двух бухгалтеров республиканского ветеринарного управления — главного и ведущего. Их обвиняют в превышении полномочий, хищении денежных средств и растрате, сообщили 14 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Преступления были совершены в 2016 — 2017 годах. Главный бухгалтер ежемесячно незаконно начисляла себе и еще ряду сотрудников ветеренарного управления прибавку к зарплате. Общая сумма нанесенного ущерба составила почти 6 млн рублей.

Ведущий бухгалтер оформляла реестры на зачисление заработной платы и иных пособий в электронном виде, внося в них фиктивные данные по суммам ряду сотрудников. Было незаконно начислено таким образом 3,772 млн рублей.

Помимо этого, она же незаконно передала главному бухгалтеру денежные средства на сумму свыше 3 млн рублей от документоведов ветеринарии, которыми ее начальница распорядилась по своему усмотрению. Общая сумма ущерба, нанесенного фигурантками уголовного дела, составила около 12 млн рублей.