Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM В Петербурге удалось развернуть 9 тыс. 184 койки для больных COVID-19. Об этом губернатор Александр Беглов заявил на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

«Из них 8 тыс. 333 коек для взрослых и 851 — для детей», — сообщил Беглов. На сегодня зараженных коронавирусом принимают в 23 стационарах Санкт-Петербурга, в их числе 15 перепрофилированных городских и шесть федеральных.

По сведениям Смольного, коэффициент распространения инфекции в Петербурге все еще составляет 1,05 при норме не более 1.

В городе продолжаются попытки еще более расширить сеть больниц, готовых к приему пациентов с COVID-19 в кратчайшие сроки в случае осложнения эпидемической обстановки и второй волны пандемии.

Добавим, с 25 июня в Петербурге возобновили оказание плановой медицинской помощи в больницах. Исключение составляют перепрофилированные учреждения, где лечат больных COVID-19.

Беглов уточнил, что не ранее, чем за семь дней до плановой госпитализации, пациента проверяют на коронавирус.

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