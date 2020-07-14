Петухово, Курганская область, , 15:44 — REGNUM В курганском городе Петухово наблюдается острая нехватка воды из-за жаркой погоды. Составлен график водоснабжения домов, сообщил глава администрации Петуховского района Игорь Арзин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Жаркая погода увеличила разбор воды горожанами. Кроме того, обнаружилось большое количество незаконных врезок со стороны жителей частного сектора.

Поэтому ООО «Петухово водоканал» был составлен график подачи воды на неделю на ул. Красная и северную часть города. Водоснабжение с 14 июля подаётся утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00 по местному времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области по прогнозам синоптиков с 13 по 19 июля сохранится аномально жаркая погода.

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