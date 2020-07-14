Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM Больницам Петербурга остро не хватает донорской крови. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

В связи с этим в среду, 15 июля, в четырех отделениях переливания крови пройдет донорская акция. На всех пунктах переливания строго соблюдаются все предписанные правила безопасности. Считается, что летние каникулы стали основной причиной истощения запасов крови, так как зачастую донорами становятся студенты.

15 июля сдать кровь и ее компоненты можно будет: в ПСПбГМУ им. Павлова на улице Льва Толстокго, 19, с 08:30 до 12:00; в больнице № 122 им. Соколова на проспекте Луначарского, 47, с 09:00 до 12:00; в Городском онкодиспансере в отделении переливания крови на проспекте Ветеранов, 56, с 09:00 до 11:00 и в Мариинской больнице на Литейном проспекте, 56, с 09:00 до 12:00.

Граждан принимают как с постоянной, так и с временной регистрацией в Петербурге и Ленобласти, при себе необходимо иметь паспорт. Кроме того, на специальном сайте можно оставить свои контактные данные, которые будут переданы в отделения переливания, чтобы не создавать очередей и сделать эту акцию максимально безопасной.

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