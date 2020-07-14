Москва, , 16:32 — REGNUM На Центральную Россию надвигается южный циклон. Об этом сообщается на портале «Метеовести».

На данный момент центр циклона расположен над Восточным Черноземьем. Связанный с ним атмосферный фронт разделяет две различных воздушных массы с существенным контрастом температуры воздуха. Из-за этого в Тамбове фиксируется температура на уровне +31,8 °C, а в Курске всего +16,9 °C. Это, в свою очередь, благоприятствует образованию мощных дождевых туч.

На пути своего следования циклон уже привёл к интенсивным ливням. Например, в Курске выпало 42 мм осадков при месячной норме 76 мм, а в Белгородской области местами в осадкомеры попало около 1/3 всего июльского объема влаги.

«Однако это всего лишь репетиция. Столкновение азиатского зноя и черноморской влаги усилит циклоническую циркуляцию, и атмосферный вихрь, держа курс на север, вечером и ночью атакует столичный регион», — сказано в сообщении.

Как итог на Москву обрушится до 40−45 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы, а в Подмосковье эта цифра будет варьироваться от 50 до 65 мм дождевой воды. Активнее всего ливни должны быть в таких районных центрах Подмосковья, как Лобня — 45 мм, Дмитров — 47 мм, Истра — 51 мм, Руза и Звенигород — 53 мм, Волоколамск — 55 мм, Наро-Фоминск — 56 мм, Можайск — 65 мм, а это уже ¾ месячного лимита. В этой связи в перечисленных населённых пунктах вероятны подтопления. Кроме того, в порывах скорость ветра будет достигать 15−20 м/с, что чревато падением деревьев и слабо закреплённых конструкций.

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