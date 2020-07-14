Москва, , 15:36 — REGNUM В Москве из-за сильного ветра рекомендовано прекратить работу уличных веранд. Об этом говорится в сообщении департамента торговли и услуг столицы.

В департаменте призывают предприятия общепита, «имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации». Также рекомендовано укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики ожидают обильный ливень, грозу и сильный ветер.