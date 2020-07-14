Бузулук, Оренбургская область, , 15:34 — REGNUM В Оренбургской области в отношении заместителя главы компании «Мехта» возбуждено уголовное дело по факту особо крупного мошенничества, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, заместитель директора акционерного общества «Мехта» похитил нефтепромысловое оборудование, принадлежащее АО «Оренбургнефть» стоимостью почти 14 млн рублей. В дальнейшем злоумышленник планировал его реализовать. Оборудование обнаружено на арендованном участке.

Установлено, что подозреваемый работал заместителем директора по промысловому обслуживанию — начальником центральной диспетчерской службы ОП в Бузулуке АО «Мехта» и исполнял свои обязанности по взаимодействию с заказчиком АО «Оренбургнефть». Хищение оборудование произошло вследствие обмана представителя «Оренбургнефти».