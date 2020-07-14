Белогорск, Крым, , 15:34 — REGNUM Приговор в отношении владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова вынес Белогорский районный суд Республики Крым 14 июля

Зубков признан виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В качестве наказания суд назначил ему штраф на сумму в 400 тыс. рублей, сообщил «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года на посетительницу парка «Тайган» напал лев — женщина получила травму руки. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Зубков находился сначала под подпиской о невыезде, затем в СИЗО после нарушения требований подписки, а позже под домашним арестом.

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