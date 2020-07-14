Нальчик, , 15:33 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в связи с улучшением эпидемиологичесвой обстановки по коронавирусу отпала потребность в еще одном госпитале для лечения пациентов с COVID-19. Принято решение о закрытии второго подразделения госпиталя особо опасных инфекций Городской клинической больницы N 1, сообщили 14 июля в пресс-службе министерства здравоохранения.

Госпиталь уже 15 июля перестанет принимать больных. В режиме оказания помощи COVID-пациентам он проработал в течение месяца. В него направлялись для долечивания те, кто уже не нуждался в кислородной поддержке, но все еще требовал медицинской помощи.

В настоящее время помещение начали приводить в порядок. После проведения всех необходимых мероприятий в помещении бывшего госпиталя вновь откроются эндокринологический центр, отделения гастроэнтерологии, ревматологии и нефрологии, а также отделение химиотерапии для онкобольных.

Напомним, в Кабардино-балкарии все еще развернуты шесть госпиталей для лечения больных с коронавирусом.