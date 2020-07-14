Джуба, , 15:38 — REGNUM Некоторые медицинские работники в Южном Судане, у которых выявили заражение коронавирусом, подали заявления на увольнение. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения страны.

Восемь медицинских работников уволились на прошлой неделе из-за давления со стороны своих семей, которые выразили опасения, что они могут принести вирус домой и заразить членов семьи, говорится в сообщении министерства.

Некоторые из них, как полагают, покинули службу после того, как стали свидетелями смерти пациентов с COVID-19.

По словам профессора Майена Мачута Ачиека, представителя национальной целевой группы по реагированию на пандемию, в число уволенных входят четыре врача и четыре медсестры.

«В то время, когда число людей, теряющих свои жизни [из-за COVID-19], растет, [медицинские работники] сбежали. Они подали в отставку из-за давления семьи. Но если они вернутся, у них есть опыт; мы примем их, потому что нам нужен каждый. Дело в том, что каждая больница в Южном Судане страдает от этого, и если вы оправитесь в районные больницы, то обнаружите, что врачи осторожны», — отметил профессор.

Он добавил, что министерство будет раздавать медицинским работникам средства индивидуальной защиты, которые были предоставлены спонсорами.