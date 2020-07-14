Бишкек, , 15:28 — REGNUM В Киргизии из 421 выявленного за сутки нового случая заражения коронавирусом на медицинских работников приходится 94. Об этом на брифинге сообщила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция была диагностирована у 1 875 медиков.

В Чуйской области выявлено 39 новых случаев заражения, в столице республики — 26, в городе Оше — 14, в Джалал-Абадской области — 9 и в Баткенской области — 6.

За сутки признаны излечившимися и выписаны из больниц десять медицинских работников, у которых ранее диагностировали COVID-19. Всего с начала пандемии излечились 570 медиков.

За все время в Киргизии зарегистрировано пять летальных случаев среди медицинских работников, зараженных коронавирусной инфекцией.