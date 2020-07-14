Бишкек, , 15:26 — REGNUM За сутки в Киргизии выявлен 421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано 11 538 случаев. Об этом сегодня, 14 июля, заявила на брифинге начальник управления минздрава Айнура Акматова.

Больше всего новых заразившихся вновь выявлено в столице республики — 176 человек, в Чуйской области — 87 человек и в городе Оше — 58 человек.

Затем следуют Джалал-Абадская область — 40 человек, Иссык-Кульская область — 31 человек и Баткенская область — 21 человек. Замыкают список Ошская область — 6 человек, Нарынская и Таласская области — по одному человеку.

За сутки выписаны из больниц в связи с выздоровлением 109 пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19. Всего излечились от коронавируса и были выписаны из стационаров 3 569 жителей республики.

За прошедшие сутки зафиксировано два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом и 45 среди пациентов с внебольничной пневмонией. Всего умерли 149 человек с диагнозом «COVID-19» и 497 человек с диагнозом «внебольничная пневмония».