Вашингтон, , 15:30 — REGNUM На онлайн-аукционе eBay выставлена на торги спортивная машина BMW M6 1988 года выпуска. Об этом сообщается на сайте организации.

Пробег машины равен всего 24 тыс. миль (38 624 км). По заверению продавца, состояние M6 превосходное. Начальная цена лота 50 тыс. долларов (около 3,5 млн руб.).

Стоит отметить, что модель с известным акульим передком в кузове E24 является большой редкостью для Соединённых Штатов, ведь там за всё время было реализовано 1677 экземпляров таких машин.

Для американского рынка немецкий автопроизводитель выпускал модель с рядным шестицилиндровым мотором рабочим объёмом 3,5 литра. Его производительность равнялась 260 л. с. (330 Нм).

А вот для европейского рынка выпускалась более мощная версия с 286-сильным двигателем (340 Нм). При этом в обоих версиях силовой агрегат работал с пятискоростной механической трансмиссией Getrag.

Ранее в Италии компания Top Marques выставила на торги суперкар Lamborghini Countach. Владельцем этого авто был чемпион Формулы-1 сезона 1982 года финский автогонщик Кеке Росберг.

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