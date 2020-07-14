Ставрополь, , 15:24 — REGNUM Должностные лица одной из компаний в Ставропольском крае заподозрены в хищении 13 млн рублей при реконструкции здания. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Установлено, что представители компании, занимающейся ремонтными и подрядными работами, заключили контракт на реконструкцию объекта. В дальнейшем они предоставили подложные акты о приемке выполненных работ. В документах было указано, что компания провела земляные работы и утилизировала строительный мусор. При этом в актах необоснованно были прописаны затраты на их выполнение.

По условиям договора заказчик перечислил подрядчику средства, из которых 13 млн рублей были похищены должностными лицами компании-исполнителя. В настоящее время следствие устанавливает круг лиц, причастных к этому преступлению.