Стокгольм, , 15:28 — REGNUM В интернете появилась база данных пользователей сервиса доставки еды Foodora. Хакерам удалось получить персональные данные 480 000 человек, из которых 25 000 человек пользовались услугами Foodora на территории Швеции. Об этом 14 июля сообщила газета Expressen.

По информации журналистов, злоумышленники сумели получить доступ к именам, номерам телефонов, адресам доставки и/или проживания, адресам электронной почты, а также паролям к личным кабинетам пользователей сервиса. Как сообщила газета Dagens Nyheter, полученные хакерам пароли находятся в зашифрованном виде, поэтому риск взлома личного кабинет не велик.

«Мы знаем, каким образом был осуществлен взлом, мы сами проделали всю эту процедуру, чтобы этого больше не повторилось впредь», — прокомментировал утечку персональных данных менеджер по маркетингу Foodora Филипп Эйде.