Токио, , 15:22 — REGNUM Японская компания Nissan представит в онлайн-режиме 15 июля электрифицированный кроссовер Ariya. Об этом сообщается на сайте компании.

На интернет-ресурсе запущен таймер, который показывает сколько времени осталось до начала мероприятия.

«Чтобы отпраздновать дебют нашего революционного электрического кроссовера Nissan Ariya, мы создали виртуальное пространство для открытия, подключения и игры», — говорится в сообщении.

Напомним, электрокроссовер Nissan Ariya будет выделяться наклонной крышей и спойлером сзади. По габаритам модель будет сопоставима с Rogue нового поколения. При этом построят Ariya на новой платформе.

Предполагается, что кроссовер будет оснащён системой автопилота ProPilot, а также современными системами безопасности.

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