Уфа, , 15:13 — REGNUM Один пациент в CОVID-19 скончался за сутки в Башкирии. Об этом 14 июля сообщила заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова на брифинге в республиканском минздраве.

В ведомстве уточнили, что умер житель Уфы 1971 года рождения.

По словам Ирины Кононовой, всего в Башкирии умерло 20 пациентов с этой болезнью. Продолжают оставаться в больницах 310 человек, в том числе у 25 пациентов зафиксировано тяжелое состояние, а шесть подключены к аппарату ИВЛ. На дому продолжают лечиться 1514 граждан.

Отмечается, что 4170 человек с коронавирусом выздоровели, в том числе за прошедшие сутки — 171 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе выявлено 6014 случаев заражения коронавирусом, в том числе 47 — за минувшие сутки.

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