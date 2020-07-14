Пермь, , 15:13 — REGNUM Пермяк, которому предъявлено обвинение в убийстве таксиста на территории Пермского муниципального района Прикамья, ранее сбежал из медучреждения, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, 7 июля 2020 года 29-летний мужчина самовольно покинул медицинское учреждения, где по решению суда проходил принудительное лечение. По данному факту в отношении должностных лиц медицинского учреждения проводится проверка.

Напомним, пермяка обвиняют в убийстве водителя такси. В настоящее время мужчина находится под стражей.

По версии следствия, мужчина убил таксиста из-за того, что не имел денег на оплату поездки. Чтобы скрыть следы преступления, автомобиль сжег.

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