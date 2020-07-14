Москва, , 15:24 — REGNUM Российская система высшего образования может откатиться к доцифровому формату из-за накопившейся усталости. Об этом заявил 14 июля глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Фальков отметил, что в высшей школе рассчитывают на возвращение прежнего формата работы и на то, что опыт использования цифровых инструментов в период пандемии коронавируса останется в прошлом. Однако ожидать такого не стоит, заявил министр, вузам нужно использовать полезные наработки в дальнейшем.

Министр заявил о необходимости создания современных систем управления образовательным процессом. Образовательные траектории должны быть индивидуальными, в разработке должны участвовать и промышленные партнёры, и крупные компании.

Также нужно стимулировать разработку и применение цифрового образовательного контента, однако определить критерии и требования к таким курсам. Это не может быть любая видеозапись с рассказом преподавателя.

Квалификацию преподавателей нужно повышать путём ускоренных курсов. Около 60% из них до пандемии никогда не проводили дистанционные занятия или делали это редко.

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