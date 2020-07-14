Саранск, , 15:02 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 14 июля проведено 123 994 исследования на коронавирусную инфекцию. Из них 17,7% провели в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За минувшие сутки было исследовано 1417 проб биоматериала.

С момента начала наблюдений обследование на новую коронавирусную инфекцию прошли 109 267 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на 14 июля в республике выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 выросло до 3901 случая.

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