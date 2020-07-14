Стокгольм, , 15:06 — REGNUM Власти Бельгии решили пресекать поездки в Швецию. На официальном сайте МИДа Бельгии Швеция, а также Мальта и Норвегия отнесены к группе стран, посещение которых «в настоящее время невозможно или не разрешено». Об этом 14 июля сообщила газета Fria Tider.

Все территория Швеции объявлена «красной зоной». Причина — высокий уровень распространения коронавирусной инфекции. Это означает, что гражданам Бельгии не разрешается путешествовать в Швецию, и что каждый, кто возвращается в Бельгию из этой страны, должен в обязательном порядке сдать тест на коронавирус и помещен на 14-дневный принудительный карантин.

«Красный список» также относится к некоторым частям Соединенного Королевства, Испании и Португалии, но Швеция наряду с Норвегией и Мальтой является страной, поездки в которую полностью запрещены. Исключения составляют так называемые «необходимые» поездки, например, получения медицинской помощи за границей.