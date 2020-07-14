Йошкар-Ола, , 14:55 — REGNUM В Марий Эл за январь-июнь текущего года зарегистрировано 82 074 случая инфекционных и паразитарных заболеваний по 35 нозологическим формам, что на 1,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, наиболее значительно выросло число случаев геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) — в 1,6 раза или с 59 до 97 случаев. При этом показатель заболеваемости в два раза превысил средний многолетний уровень (СМУ).

За указанный период по сравнению с первым полугодием прошлого года на 42,5% выросло число случаев внебольничных пневмоний, показатель превышает средний многолетний уровень на 51,5%. В 1,7 раза выросло число случаев скарлатины, СМУ превышен также в 1,7 раза. В два раза выросло число случаев клещевого боррелиоза, что выше СМУ на 31,6%. Также средний многолетний уровень заболеваемости превышен по числу случаев чесотки.

Кроме того, в республике зарегистрирован один случай поствакцинального осложнения за полгода. От какой именно инфекции прививался пострадавший — не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в инфекционных стационарах республики лечатся от внебольничной пневмонии 657 человек. При этом только у 215 из них подтверждено заражение коронавирусом.