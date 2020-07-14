Сакраменто, США, , 15:08 — REGNUM Решение о повторном введении ряда ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, из-за роста числа новых выявляемых случаев заражения приняли власти американского штата Калифорния. Об этом 14 июля сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на своей странице в соцсети Twitter.

«(Новые) случаи (заражения SARS-CoV-2) продолжают распространяться с угрожающей скоростью», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в связи с этим власти штата приняли решение о временном закрытии ресторанов, баров, виноделен, кинотеатров, мест для семейного развлечения, зоопарков, музеев и игорных заведений.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Ирана был выявлен 2521 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.