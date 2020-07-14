Бужумбура, , 14:52 — REGNUM Молодая пара в городе Кирундо на севере Бурунди не стала отменять свои свадебные планы, несмотря на то, что жених несколько дней назад попал в серьезную аварию. Об этом передаёт BBC Great Lakes.

Шарлотта Мукантвари вышла замуж за Габина Ндайизигие в больнице, где он проходил лечение после аварии на мотоцикле, произошедшей 30 июня.

Она находилась у его постели с тех пор, как произошел несчастный случай, и оба решили провести церемонию бракосочетания 4 июля, как и планировали.

Несмотря на то, что священник велел Мукантвари одеться скромно, она надела свадебное платье.

«Я ждала этой даты, я рассматриваю этот вызов как дьявольское искушение, я не могу представить свою жизнь, если бы я пропустила своё бракосочетание», — сказала Мукантвари в интервью BBC.

Местные жители пришли в здание больницы, чтобы увидеть необычную церемонию.

Ндайизигие сказал, что он был тронут настойчивостью своей подруги провести свадьбу, несмотря на то, что он не знал, сможет ли снова ходить. Его ненадолго вывезли в инвалидном кресле для того, чтобы он принес свои брачные клятвы, а затем снова вернули на больничную койку.