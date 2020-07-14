Йошкар-Ола, , 14:41 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки скончались от COVID-19 ещё трое человек. Общее число летальных случаев с начала пандемии в республике составило 29, сообщает общероссийский оперативный штаб.

По данным регионального минздрава, в настоящее время в инфекционных стационарах республики от последствий заражения коронавирусом лечатся 215 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 14 июля выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено лабораторно 3353 случая заражения SARS-CoV-2.