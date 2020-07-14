Москва, , 14:42 — REGNUM В уголовном деле экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, появились новые фигуранты. Об этом сообщается 14 июля на сайте Следственного комитета России (СКР).

Новыми соучастниками по делу Абызова стали, по версии следствия: бывшие топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников.

«В рамках расследования уголовного дела Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России установлена причастность Михаила Абызова и его соучастников к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также к коммерческому подкупу (пп. «а, б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, ст.204 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Напомним, по версии следствия, в период с 2011 по 2014 год экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов при помощи офшорных коммерческих компаний вместе с соучастниками похитил и впоследствии вывел за рубеж денежные средства в размере четырех миллиардов рублей.

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